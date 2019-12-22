Trabzonspor'a büyük müjde! Yusuf Yazıcı...

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun takımda kalması yönünde ikna çabaları sonuç vermemiş, milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayallerini gerçekleştirme amacıyla Lille'in yolunu tutmuştu. Fakat Yusuf'un formasını giydiği Lille Devler Ligi'ne veda etti. Sezon başında bu yana toplamda 25 forma giyen yıldız futbolcu takımına 1 gol 4 asistlik katkıda bulunmuştu. Yusuf'tan Trabzonspor'a ise müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

22 Aralık 2019 Pazar 01:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





