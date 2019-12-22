Trabzonspor'a büyük müjde! Yusuf Yazıcı...

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon euro rekor bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun takımda kalması yönünde ikna çabaları sonuç vermemiş, milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayallerini gerçekleştirme amacıyla Lille'in yolunu tutmuştu. Fakat Yusuf'un formasını giydiği Lille Devler Ligi'ne veda etti. Sezon başında bu yana toplamda 25 forma giyen yıldız futbolcu takımına 1 gol 4 asistlik katkıda bulunmuştu. Yusuf'tan Trabzonspor'a ise müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...
22 Aralık 2019 Pazar 01:14
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında Fransız ekibi Lille'i 2-1 yenerek, son 16 turuna kalmıştı.
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Maçın ardından Yusuf Yazıcı topa gösterdiği etkisiz futbol ile topa tutulmuştu.
Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Temmi Abraham ve 35. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetmişti.
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Lille'in tek golünü 78. dakikada Remy atmıştı.
Lille bu sonuçla galibiyet alamadığı grubu 1 puanla tamamlamıştı.