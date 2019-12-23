Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ilk 11 konusunda flaş bir karar aldı. İşte Konyaspor Trabzonspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular, öne çıkan istatistikler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

23 Aralık 2019 Pazartesi 15:07 Güncelleme: 23.12.2019 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





