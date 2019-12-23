Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ilk 11 konusunda flaş bir karar aldı. İşte Konyaspor Trabzonspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular, öne çıkan istatistikler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
23 Aralık 2019 Pazartesi 15:07
Güncelleme: 23.12.2019 16:15
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Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşıyor.
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Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak
Ligdeki galibiyet özlemi 8 maça çıkan ev sahibi ekip 15 puanla 15. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta YukatelDenizlispor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Trabzonspor'un 26 puanı bulunuyor.
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti (1-2).