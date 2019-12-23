Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Teknik direktör Ünal Karaman ilk 11 konusunda flaş bir karar aldı. İşte Konyaspor Trabzonspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler, eksik futbolcular, öne çıkan istatistikler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
23 Aralık 2019 Pazartesi 15:07 Güncelleme: 23.12.2019 16:15
Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşıyor.

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Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak

Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

Ligdeki galibiyet özlemi 8 maça çıkan ev sahibi ekip 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

Geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor'a mağlup olarak zirve yarışında yara alan Trabzonspor'un 26 puanı bulunuyor.

Ünal Karaman'dan flaş 11 kararı! Konyaspor maçında...

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), en son ligden düştüğü 2010/11 sezonunda rakibine iç sahada yenilmişti (1-2).

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