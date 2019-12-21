Haydi Yusuf! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Haydi Yusuf!

Haydi Yusuf!

Haydi Yusuf!

başında 16.5 milyon euro karşılığında 'e satılan , 1 maç daha oynarsa 'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

başında 16.5 milyon euro karşılığında 'e satılan , 1 maç daha oynarsa 'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

  1. 21.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haydi Yusuf! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN