Haydi Yusuf!
Sezon başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. Milli yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Sezon başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. Milli yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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