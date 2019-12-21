10 maçta bir yenilgi
Taraftarı önünde çıktığı son iki maçı kazanamayan ve zirve yarışında yara alan Trabzonspor'un deplasman karnesi ise oldukça iyi. Ankaragücü ve Antalya'yı dış sahada üst üste mağlup eden bordo-mavililer, pazartesi günü de Konyaspor ile karşılaşacak.
Taraftarı önünde çıktığı son iki maçı kazanamayan ve zirve yarışında yara alan Trabzonspor'un deplasman karnesi ise oldukça iyi. Ankaragücü ve Antalya'yı dış sahada üst üste mağlup eden bordo-mavililer, pazartesi günü de Konyaspor ile karşılaşacak. Fırtına, Konya ile oynadığı son 10 resmi maçta sadece 1 yenilgi aldı. Diğer 9 karşılaşmanın 4'ünü kazanan Trabzonspor, 5 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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