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21 Aralık 2019, Cumartesi
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’a Westerlo’dan resmi teklif

Abdurrahim Dursun’a Westerlo’dan resmi teklif

’un genç sol beki ’a ekibi KVC Westerlo’nun resmi teklif yaptığı öğrenildi. Belçika ekibinin genç futbolcuyu bonservisiyle birlikte etmek istediği öğrenildi.

Westerlo Kulübü 21 yaşındaki defans oyuncusu için bordo mavili takıma resmi teklifini iletirken, ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direk bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu etmek istediği öğrenildi.

Özellikle Westerlo'nun başkan yardımcılığı görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın da bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği bildirildi.

TOPLAMDA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ümit Mili takım formasını da giyen başarılı sol bek ile bu sezon 3 Avrupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 maçına çıktı.

  1. 21.12.2019
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