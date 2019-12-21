Abdurrahim Dursun’a Westerlo’dan resmi teklif
Trabzonspor’un genç sol beki Abdurrahim Dursun’a Belçika ekibi KVC Westerlo’nun resmi teklif yaptığı öğrenildi. Belçika ekibinin genç futbolcuyu bonservisiyle birlikte transfer etmek istediği öğrenildi.
Westerlo Kulübü 21 yaşındaki defans oyuncusu için bordo mavili takıma resmi teklifini iletirken, Belçika ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direk bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.
Özellikle Westerlo'nun başkan yardımcılığı görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın da bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği bildirildi.
TOPLAMDA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Türkiye Ümit Mili takım formasını da giyen başarılı sol bek Trabzonspor ile bu sezon 3 Avrupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçına çıktı.
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Abdurrahim Dursun’a Westerlo’dan resmi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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