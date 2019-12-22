TS Club doldu taştı!

Bordo-mavililerin en önemli gelir kaynaklarından olan TS Club'ın son mağazası İstanbul'da Beylikdüzü'nde açıldı. Törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Karadeniz ekibinin yeni mağazasına yüzlerce taraftar akın etti. Bordo-mavililer en çok ilgiyi dünyaca ünlü hale gelen keşanlı formaya gösterdi. Barcelona'nın stoperi Gerard Pique'nin reklamını beğendiği keşanlı formalar yine kapış kapış gitti. Taraftarlar, başkan Ahmet Ağaoğlu ile bol bol selfie çektirdiler. Ondan imza almayı da ihmal etmediler. Ahmet Ağaoğlu "Bizim yönetimimiz döneminde İstanbul'da açtığımız ilk mağaza. TS Club'ların sayısını artırma eylemi içine girdik. Önünmüzdeki sene 2-3 mağaza daha açarak taraftarımıza hizmet vereceğiz" diye konuştu.