9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de Denizlispor'a kaybeden Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Ancak bordo-mavililer bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyor. Karadeniz Fırtınası tam 9 yıldır Konyaspor'u dış sahada yenemiyor. En son zaferini Konyaspor'un küme düştüğü 2010 yılında 2-1'lik skorla elde eden Trabzonspor o tarihten bu yana galip gelemiyor. Ünal Karaman ve öğrencileri yarınki mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor.