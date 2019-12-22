9 yıllık hasreti bitirmek istiyor
Süper Lig'de Denizlispor'a kaybeden Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Ancak bordo-mavililer bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyor.
Süper Lig'de Denizlispor'a kaybeden Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Ancak bordo-mavililer bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyor. Karadeniz Fırtınası tam 9 yıldır Konyaspor'u dış sahada yenemiyor. En son zaferini Konyaspor'un küme düştüğü 2010 yılında 2-1'lik skorla elde eden Trabzonspor o tarihten bu yana galip gelemiyor. Ünal Karaman ve öğrencileri yarınki mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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