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22 Aralık 2019, Pazar
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Yolcular netleşiyor

Yolcular netleşiyor

Devre arası yaklaşırken , gelecek-gidecek isimleri de belirlemeye başladı. Altay maçı sonrası "Bazı profesyonellerle yolumuzu ayırabiliriz" şeklinde konuştu.

Devre arası yaklaşırken , gelecek-gidecek isimleri de belirlemeye başladı. Altay maçı sonrası "Bazı profesyollerle yolumuzu ayırabiliriz" diyen usta hocanın form grafiğini bir türlü yükseltemeyen Avdijaj, Fernandes ile sakatlık sonrası toparlanamayan Onazi ile yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edildi.

ÇALIŞMAYA DEVAM
Fırtına'dan dün izin günüydü. Oyuncular eşleri ve aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdiler. Bordo-mavililer, karşılaşması hazırlıklarına bugün devam edecek. Ünal Karaman son taktiklerini verecek.

  1. 22.12.2019
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