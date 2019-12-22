Yolcular netleşiyor
Devre arası yaklaşırken Ünal Karaman, gelecek-gidecek isimleri de belirlemeye başladı. Altay maçı sonrası "Bazı profesyonellerle yolumuzu ayırabiliriz" şeklinde konuştu.
Devre arası yaklaşırken Ünal Karaman, gelecek-gidecek isimleri de belirlemeye başladı. Altay maçı sonrası "Bazı profesyollerle yolumuzu ayırabiliriz" diyen usta hocanın form grafiğini bir türlü yükseltemeyen Avdijaj, Fernandes ile sakatlık sonrası toparlanamayan Onazi ile yolları ayırmaya hazırlandığı iddia edildi.
ÇALIŞMAYA DEVAM
Fırtına'dan dün izin günüydü. Oyuncular eşleri ve aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdiler. Bordo-mavililer, Konyaspor karşılaşması hazırlıklarına bugün devam edecek. Ünal Karaman son taktiklerini verecek.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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