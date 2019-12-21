Trabzonspor'da hazırlıklar başladı

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmana Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında tüm oyuncular katılırken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı. İki grup halinde çalışan bordo-mavili ekipte, Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.