Trabzonspor'da hazırlıklar başladı
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmana Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında tüm oyuncular katılırken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmana Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında tüm oyuncular katılırken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı. İki grup halinde çalışan bordo-mavili ekipte, Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
- 21.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Trabzonspor'da hazırlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.