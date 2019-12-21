Trabzonspor'da hazırlıklar başladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da hazırlıklar başladı

'da hazırlıklar başladı

Trabzonspor'da hazırlıklar başladı

'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı. 'nde, yönetiminde gerçekleştirilen idmana Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında tüm oyuncular katılırken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı. 'nde, yönetiminde gerçekleştirilen idmana Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında tüm oyuncular katılırken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı. İki grup halinde çalışan bordo-mavili ekipte, Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

  1. 21.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da hazırlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN