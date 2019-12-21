Veysel Trabzon’da
Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Trabzonspor'un yeni transferi Şanlıurfasporlu Veysel Sönmezsoy'u duyurdu. Tandoğan, "İnandığım için Trabzonspor'a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim" dedi. 5 Mayıs 2003 doğumlu Veysel 1.78 boyunda, orta saha mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayaklı.
Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Trabzonspor'un yeni transferi Şanlıurfasporlu Veysel Sönmezsoy'u duyurdu. Tandoğan, "İnandığım için Trabzonspor'a önerdim ve onlar da izledikten sonra karar aldılar. Ben de ısrarla almalarını söylemiştim" dedi. 5 Mayıs 2003 doğumlu Veysel 1.78 boyunda, orta saha mevkiinde forma giyiyor. Sağ ayaklı.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Veysel Trabzon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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