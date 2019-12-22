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22 Aralık 2019, Pazar
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Federasyon yanlıştan döndü

Federasyon yanlıştan döndü

ekibinin başkanı , Club açılışında gündeme dair soruları da yanıtladı. Ağaoğlu “Harcama limitinin yüzde 30’a çekilmesi için çok mücadele ettik” dedi.

ekibinin başkanı , Club açılışında gündeme dair soruları da yanıtladı. Ağaoğlu, 'nin harcama limitini yüzde 40'tan 30'a çekmesi hakkında "Orada uzun süre mücadele verdik. Konuyu Tahkim'e taşıyan tek kulüp . Kesinlikle adil olmayan, hukuka uymayan bir karardı. Yanlıştan dönüldü, iyi oldu. Toplumu ve futbol kamuoyunu bu kadar germeye gerek var mıydı, o tartışılır" dedi.

İKİSİ DE TAMAM
Ahmet Ağaoğlu, sözleşme görüşmelerine devam edilen Filip Novak ve 'nın son durumlarını da açıkladı. Bordo-mavili kulübün başkanı "İki oyuncumuzla da anlaşmaya vardık. Oyuncularla hallettik, menajerlerle de halledebilirsek Novak'ın da Sosa'nın da sözleşmelerini uzatacağız" dedi. Badou Ndiaye transferiyle ilgili sır vermek istemeyen Ahmet Ağaoğlu " sürecini daha zaman var. İş kesinleştiği zaman KAP'tan açıklanır" ifadelerini kullandı.

  1. 22.12.2019
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