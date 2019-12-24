Trabzonspor transfer bombasını patlattı!

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin bomba transferini ise İngilizler son dakika olarak duyurdu. İşte Trabzonspor'un yeni yıldızı ve son gelişmeler...
24 Aralık 2019 Salı 18:07
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Trabzonspor Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
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Bordo-mavililer zorlu deplasmanda rakibini Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 29 yaptı.
Trabzonspor bu sonuçla lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
TEK HEDEF OCAK AYI
Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısını en iyi şekilde kapatıp, devre arasında takıma katılacak isimlerin transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon çıktığı 16 maçın 13'ünde ilk golü atma başarısı gösteren Fırtına, defans hattındaki zafiyetleri nedeniyle kötü sonuçlar almıştı.