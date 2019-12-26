Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin 4 bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Bordo-mavililer ayrıca bomba bir isim için daha girişimlere başladı. Trabzonspor Sörloth'tan sonra bir Norveçli futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan isimden flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

26 Aralık 2019 Perşembe 07:38 Güncelleme: 26.12.2019 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





