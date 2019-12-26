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Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin 4 bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Bordo-mavililer ayrıca bomba bir isim için daha girişimlere başladı. Trabzonspor Sörloth'tan sonra bir Norveçli futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan isimden flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:38
Güncelleme: 26.12.2019 07:38
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Trabzonspor Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bordo-mavililer zorlu deplasmanda rakibini AlexanderSörloth'un attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 29 yaptı.
Trabzonspor bu sonuçla lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
HEDEF OCAK AYI
Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısını en iyi şekilde kapatıp, devre arasında takıma katılacak isimlerin transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon çıktığı 16 maçın 13'ünde ilk golü atma başarısı gösteren Fırtına, defans hattındaki zafiyetleri nedeniyle kötü sonuçlar almıştı.