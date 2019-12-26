Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alan Trabzonspor'da ocak ayı transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin 4 bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Bordo-mavililer ayrıca bomba bir isim için daha girişimlere başladı. Trabzonspor Sörloth'tan sonra bir Norveçli futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan isimden flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...
26 Aralık 2019 Perşembe 07:38 Güncelleme: 26.12.2019 07:38
Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...

Trabzonspor Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...

Bordo-mavililer zorlu deplasmanda rakibini Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 29 yaptı.

Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...

Trabzonspor bu sonuçla lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...

HEDEF OCAK AYI

Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısını en iyi şekilde kapatıp, devre arasında takıma katılacak isimlerin transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'a bomba isim! Sörloth'tan sonra bir Norveçli daha...

Bu sezon çıktığı 16 maçın 13'ünde ilk golü atma başarısı gösteren Fırtına, defans hattındaki zafiyetleri nedeniyle kötü sonuçlar almıştı.

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