Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız isim için Trabzonspor devreye girdi. Transferde bordo-mavililerin bir adım öne geçtiği konuşuluyor. İşte yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

27 Aralık 2019 Cuma 09:51 Güncelleme: 27.12.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





