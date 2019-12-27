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Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...
Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız isim için Trabzonspor devreye girdi. Transferde bordo-mavililerin bir adım öne geçtiği konuşuluyor. İşte yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
27 Aralık 2019 Cuma 09:51
Güncelleme: 27.12.2019 10:00
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Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer görüşmelerini de hızlandırıyor.
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Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...
Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.
3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI
Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde.
Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyordu...