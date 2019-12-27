Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, transfer çalışmaları da hız kazandı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların ısrarla istediği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız isim için Trabzonspor devreye girdi. Transferde bordo-mavililerin bir adım öne geçtiği konuşuluyor. İşte yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
27 Aralık 2019 Cuma 09:51 Güncelleme: 27.12.2019 10:00
Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...

Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer görüşmelerini de hızlandırıyor.

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Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...

Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...

Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...

Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...

3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde.

Trabzonspor'dan flaş transfer! Galatasaray anlaşmıştı...

Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyordu...

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