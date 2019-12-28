Trabzonspor'dan altyapı devrimi

Sezon başında altyapıya Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gib i yetenekleri kazandıran Fırtına hız kesmiyor Trabzon, 16 yaşındaki top cambazı Veysel Sönmezsoy'u renklerine kattı. Yeni hedef ise Azeri Sabuhi Abdullazada.
28 Aralık 2019 Cumartesi 07:55
Güncelleme: 28.12.2019 07:55
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Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla lige damga vuran Trabzonspor, sezon başında A takıma yaptığı transferlerin yanı sıra alt yapıya da Taha, Atakan ve Salih gibi isimleri almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu strateji devam edecek. Bordo mavililer Şanlıurfaspor'dan Veysel Sönmezsoy'u kadrosuna katmıştı.
Son hedef ise Azerbaycan'dan. Trabzonspor kardeş ülke Azerbaycan'ın Sumqayıt kulübünde forma giyen 18 yaşındaki ofansif orta saha SabuhiAbdullazada'yı bir süre takip ettikten sonra almaya karar verdi.
Azerbaycan Milli Takımı'nın alt kategorilerinde de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için temasların sürdüğü belirtildi.
ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri içerisinde alt yapı oyuncuları ve özellikle de U19 takımı için ayrı bir yaşam alanı oluşturan yönetim, buradan çıkacak oyunculara büyük değer veriyor.