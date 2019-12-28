Trabzonspor'dan altyapı devrimi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'dan altyapı devrimi

Sezon başında altyapıya Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı gib i yetenekleri kazandıran Fırtına hız kesmiyor Trabzon, 16 yaşındaki top cambazı Veysel Sönmezsoy'u renklerine kattı. Yeni hedef ise Azeri Sabuhi Abdullazada.

28 Aralık 2019 Cumartesi 07:55 Güncelleme: 28.12.2019 07:55
Trabzonspor'dan altyapı devrimi

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla lige damga vuran Trabzonspor, sezon başında A takıma yaptığı transferlerin yanı sıra alt yapıya da Taha, Atakan ve Salih gibi isimleri almıştı.

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Trabzonspor'dan altyapı devrimi

Bu strateji devam edecek. Bordo mavililer Şanlıurfaspor'dan Veysel Sönmezsoy'u kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor'dan altyapı devrimi

Son hedef ise Azerbaycan'dan. Trabzonspor kardeş ülke Azerbaycan'ın Sumqayıt kulübünde forma giyen 18 yaşındaki ofansif orta saha Sabuhi Abdullazada'yı bir süre takip ettikten sonra almaya karar verdi.

Trabzonspor'dan altyapı devrimi

Azerbaycan Milli Takımı'nın alt kategorilerinde de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu için temasların sürdüğü belirtildi.

Trabzonspor'dan altyapı devrimi

ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri içerisinde alt yapı oyuncuları ve özellikle de U19 takımı için ayrı bir yaşam alanı oluşturan yönetim, buradan çıkacak oyunculara büyük değer veriyor.

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