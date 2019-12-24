İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Fırtına'da transfer çalışmaları da hız kazanırken, 3 bölgeye takviye yapılmasına karar verildi. İşte Trabzonspor'da yaşanan gelişmeler ve Ünal Karaman'ın ısrarla istediği o isim...
24 Aralık 2019 Salı 14:53
Güncelleme: 24.12.2019 14:53
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Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer görüşmelerini de hızlandırıyor.
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Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...
Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.
3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI
Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, BadouNdiaye, Amarty gibi isimler gündemde.
Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyor.