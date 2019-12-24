İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Fırtına'da transfer çalışmaları da hız kazanırken, 3 bölgeye takviye yapılmasına karar verildi. İşte Trabzonspor'da yaşanan gelişmeler ve Ünal Karaman'ın ısrarla istediği o isim...
24 Aralık 2019 Salı 14:53 Güncelleme: 24.12.2019 14:53
İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde takibini sürdüren Trabzonspor, bir yandan transfer görüşmelerini de hızlandırıyor.

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İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

Ocak ayında vakit kaybetmeden gerekli takviyeleri yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de özellikle olmazsa olmaz 3 bölge var...

İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

Fırtına, stopere, sağ kanada ve orta sahaya mutlaka oyuncu almayı planlıyor.

İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

3 BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Orta saha konusunda Mert Hakan Yandaş, Badou Ndiaye, Amarty gibi isimler gündemde.

İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

Sağ kanat için de Emre Kılınç, Grosicki ve Jesse'nin adı geçiyor.

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