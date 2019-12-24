İşte Trabzonspor'a şampiyonluğu getirecek isim!

Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürdü. Fırtına'da transfer çalışmaları da hız kazanırken, 3 bölgeye takviye yapılmasına karar verildi. İşte Trabzonspor'da yaşanan gelişmeler ve Ünal Karaman'ın ısrarla istediği o isim...

24 Aralık 2019 Salı 14:53 Güncelleme: 24.12.2019 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





