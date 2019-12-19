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19 Aralık 2019, Perşembe
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Sakatlığı takmadı

Sakatlığı takmadı

'da Çekya kampında sakatlanan ve adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 'un başarılı sol beki 'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu beklenenden erken takıma katıldı. Tedavi sürecini çok iyi geçiren yıldız oyuncu, tam 1 ay sonra geri döndü. Yalnızca 3 maç kaçırdı.

'da Çekya kampında sakatlanan ve adalesinde kısmi yırtık tespit edilen 'un başarılı sol beki 'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncu beklenenden erken takıma katıldı. Tedavi sürecini çok iyi geçiren yıldız oyuncu, tam 1 ay sonra geri döndü. Yalnızca 3 maç kaçırdı.
  1. 19.12.2019
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