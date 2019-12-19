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19 Aralık 2019, Perşembe
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Meler tedirginliği

Meler tedirginliği

'de 16. hafta hakemleri belli oldu. Pazartesi günü oynanacak - Trabzonspor karşılaşmasında görev yapacak. Fırtına, bölgesi hakemi ile çıktığı son iki maçta 'e 4-2 yenildi, ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki karşılaşma sonrası bordo- mavili yönetim, Meler'e yanlı kararları nedeniyle 'Emeklerimizi çaldı' açıklaması ile tepki göstermişti.

Süper Lig'de 16. hafta hakemleri belli oldu. Pazartesi günü oynanacak - Trabzonspor karşılaşmasında görev yapacak. Fırtına, bölgesi hakemi ile çıktığı son iki maçta 'e 4-2 yenildi, ile 2-2 berabere kaldı. Bu iki karşılaşma sonrası bordo- mavili yönetim, Meler'e yanlı kararları nedeniyle 'Emeklerimizi çaldı' açıklaması ile tepki göstermişti.
  1. 19.12.2019
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