Açıklandı... Badou Ndiaye geliyor! Son dakika transfer haberleri
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Karadeniz temsilcisinin hedefindeki isim bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Badou Ndiaye. İşte son dakika transfer haberinin detayları...
Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen bordo mavililerin hedefindeki isim bir dönem Osmanlıspor ve Galatasaray'da forma giyen Ndiaye.
The Telegraph, Premier Lig ekiplerinden Stoke City'nin Badou Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor'un 48 saat içerisinde Ndiaye'yi Türkiye'ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceğine yer verildi.
Premier Lig'de bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta forma giyen Badou Ndiaye, gol ve asist katkısı veremedi.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Fransız basını en iyiler arasında milli yıldızı da gösterdi!
- Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Son dakika: Dünya yıldızı El Clasico'da yok! Barcelona - Real Madrid muhtemel 11'leri belli oldu
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan flaş karar! Erzincan maçında...
-
Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
-
‘Çok üzücü bir yenilgi’
Toplam 1
Yorum
kral Senin tecrübende ki bir futbolcu nasıl ilk godeki ofsaytı bu şekil bozar anlamak çok zor,yakışmadı sana.
-
İdmanda yüzler asık
Toplam 1
Yorum
paşa İdmanlarda basit gol yeme sorununu çözüp takım halinde nasıl defans yapılır öğrenseniz yetecek.Saçma sapan puanlar kaybediyoruz yazık.
Açıklandı... Badou Ndiaye geliyor! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.