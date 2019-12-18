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18 Aralık 2019, Çarşamba
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Açıklandı... Badou Ndiaye geliyor! Son dakika haberleri

Açıklandı... Badou Ndiaye geliyor! Son dakika transfer haberleri

Ara döneminin yaklaşmasıyla 'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. temsilcisinin hedefindeki isim bir dönem 'da da forma giyen Badou Ndiaye. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 'da ara çalışmaları başladı. Orta sahaya transfer yapmak isteyen bordo mavililerin hedefindeki isim bir dönem ve 'da forma giyen Ndiaye.

The Telegraph, ekiplerinden 'nin Badou Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak için Senegalli futbolcuyu gözden çıkardığını ve Trabzonspor'un 48 saat içerisinde Ndiaye'yi 'ye getirebileceğini yazdı. Haberde transferin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamayla gerçekleşebileceğine yer verildi.

Premier Lig'de bu sezon Stoke City formasıyla 13 maçta forma giyen Badou Ndiaye, gol ve asist katkısı veremedi.

  1. 18.12.2019
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