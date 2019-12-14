Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, ligin ilk yarısına lider girmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer ligin 152inci haftasında sahasında Denizlispor'u da devirerek zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Trabzonspor'da çalışmalar sürerken bir yandan da gündem de ocak ayında takıma katılması planlanan isimler üzerinde duruluyor. Trabzonspor, takıma kiralık olarak kadrosuna kattığı Sörloth'a alternatif olacak bir isim için temasa geçti. İşte Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen yıldız golcü...
14 Aralık 2019 Cumartesi 18:51
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...
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Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, zorlu rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.
Devre arasına lider girmek isteyen Trabzonspor'da gündem şimdiden transfer.
Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililerde iki flaş isim gündeme geldi.
BÜTÇE SIKINTI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda kritik açıklamalarda bulunmuştu.