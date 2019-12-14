Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, ligin ilk yarısına lider girmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer ligin 152inci haftasında sahasında Denizlispor'u da devirerek zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Trabzonspor'da çalışmalar sürerken bir yandan da gündem de ocak ayında takıma katılması planlanan isimler üzerinde duruluyor. Trabzonspor, takıma kiralık olarak kadrosuna kattığı Sörloth'a alternatif olacak bir isim için temasa geçti. İşte Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen yıldız golcü...
14 Aralık 2019 Cumartesi 18:51
Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...

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Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, zorlu rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti.

Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

Devre arasına lider girmek isteyen Trabzonspor'da gündem şimdiden transfer.

Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

Ocak ayında yıldız isimleri kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluğa yürümek isteyen bordo-mavililerde iki flaş isim gündeme geldi.

Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

BÜTÇE SIKINTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda kritik açıklamalarda bulunmuştu.

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