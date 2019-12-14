Trabzonspor'un golcüsü komşudan geliyor!

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, ligin ilk yarısına lider girmenin hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer ligin 152inci haftasında sahasında Denizlispor'u da devirerek zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Trabzonspor'da çalışmalar sürerken bir yandan da gündem de ocak ayında takıma katılması planlanan isimler üzerinde duruluyor. Trabzonspor, takıma kiralık olarak kadrosuna kattığı Sörloth'a alternatif olacak bir isim için temasa geçti. İşte Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen yıldız golcü...

14 Aralık 2019 Cumartesi 18:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





