Prestij peşinde

Büyük umutlarla başladığı Avrupa Ligi C Grubu'nda oynadığı 4 maç sonunda sadece bir puan toplayabilen Trabzonspor, sahasında grubun iddialı takımlarından Getafe'yi konuk edecek. Saat 18.50'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak maçta bordo-mavililer kazanarak hem ilk üç puanına ulaşmak hem de pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak istiyor. Bir önceki grup maçında Krasnodar karşısına genç oyuncular ağırlıklı bir kadro ile çıkan Ünal Karaman'ın, bugün de yine önemli rotasyonlar yapacağı öğrenildi.

51. ZAFER İÇİN

Karadeniz devi, Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında bugün İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlayacak. Grubunda 4 maçta 3 kez mağlup olan ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer 1 puan ile son sırada bulunuyor. Fırtına tarihinde Avrupa arenasındaki 134. mücadelesine bugün çıkacak. Bordo-mavili takım bu periyotta 50 galibiyet, 34 beraberlik aldı ve 49 kez kaybetti. Fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 86. KARŞILAŞMA

Fırtına, Getafe maçıyla Avrupa Ligi'nde 86. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 1982-83'te Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 85 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 30 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Fileleri 116 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 116 gole engel olamadı.

TRANSFERDE DİKKATLİ OLACAĞIZ

Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Sakatlıkların etkisi ve devre arası takviyeleriyle ilgili 53 yaşındaki hoca, ''Onazi 11 aydır yok. Sturridge uzun zamandır idman yapmıyor. İdmanlarda darbeye bağlı sakatlıklar yaşadık. Bu da ciddi antrenman yaptığımızı gösteriyor. Sakatlıkların önüne bazen geçemiyoruz, bu sıkıntıları yaşamamız gerekiyormuş. Bu sıkıntıları devre arasında transferler ile çözebiliriz. Ama yabancı transferlerinde giden para bizim paramız, ülkemizin parası. Bunu düşünüyoruz. Bizim için her maç final. Hiçbir rakipten korkmuyoruz'' diye konuştu.

RAKİP FARK ETMEZ

Ünal Karaman ile basın toplantısına katılan Erce Kardeşler, Trabzonsporw'un sahaya her zaman kazanmak için çıkacağını söyledi. 25 yaşındaki kaleci, "Benim ilk basın toplantım. Ne olursa olsun Trabzonspor sahaya kazanmak için çıkar. Rakibin ne kadar güçlü olduğu önemli değil" dedi.