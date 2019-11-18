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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Kuzeyin Kralı da yardımcı olacak

Kuzeyin Kralı da yardımcı olacak

Fırtına, 2 yıllığına kiraladığı 'un performansından bir hayli memnun olduğu için 'tan tapusunu da istiyor. Gelecek sezon maçların yarısında oynarsa 6 milyon euro karşılığında Sörloth'u renklerine katmak zorunda.

Fırtına, 2 yıllığına kiraladığı 'un performansından bir hayli memnun olduğu için 'tan tapusunu da istiyor. Gelecek sezon maçların yarısında oynarsa 6 milyon euro karşılığında Sörloth'u renklerine katmak zorunda. Ancak bordo-mavililer bu işi uzatmadan sezon sonunda tamamlamayı hedefliyor. 4 milyon euro gibi bir rakama Norveçli yıldızın kesin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sörloth'un da İngiliz ekibiyle görüşüp, kolaylık isteyeceği kaydedildi.

  1. 18.11.2019
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