Kuzeyin Kralı da yardımcı olacak
Fırtına, 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth'un performansından bir hayli memnun olduğu için Crystal Palace'tan tapusunu da istiyor. Gelecek sezon maçların yarısında oynarsa Trabzonspor 6 milyon euro karşılığında Sörloth'u renklerine katmak zorunda.
Fırtına, 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth'un performansından bir hayli memnun olduğu için Crystal Palace'tan tapusunu da istiyor. Gelecek sezon maçların yarısında oynarsa Trabzonspor 6 milyon euro karşılığında Sörloth'u renklerine katmak zorunda. Ancak bordo-mavililer bu işi uzatmadan sezon sonunda tamamlamayı hedefliyor. 4 milyon euro gibi bir rakama Norveçli yıldızın kesin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sörloth'un da İngiliz ekibiyle görüşüp, kolaylık isteyeceği kaydedildi.
- 18.11.2019
Kuzeyin Kralı da yardımcı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.