Kuzeyin Kralı da yardımcı olacak

Fırtına, 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth'un performansından bir hayli memnun olduğu için Crystal Palace'tan tapusunu da istiyor. Gelecek sezon maçların yarısında oynarsa Trabzonspor 6 milyon euro karşılığında Sörloth'u renklerine katmak zorunda. Ancak bordo-mavililer bu işi uzatmadan sezon sonunda tamamlamayı hedefliyor. 4 milyon euro gibi bir rakama Norveçli yıldızın kesin transferini bitirmeyi hedefliyor. Sörloth'un da İngiliz ekibiyle görüşüp, kolaylık isteyeceği kaydedildi.