Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Obi Mikel'den önemli açıklamalar geldi. Bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcusu Mikel, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için övgüyle bahsederken Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi ile ilgili sözler sarf etti. Öte yandan yıldız futbolcu, kariyerinde beraber oynadığı oyunculardan kurduğu en iyi ilk 11'ini açıkladı. İşte Obi Mikel'in açıklamalarından satır başları..

17 Kasım 2019 Pazar 22:19 Güncelleme: 17.11.2019 22:19
Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

BeIN Sports'a konuşan John Obi Mikel: Trabzonspor şehrinin futbola ve takımına olan aşkı tarif edilemez.

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Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

Süper Lig'deki agresiflik, Premier Lig'den çok farklı. Burası, gelip ayak uydurmanız gereken bir lig.

Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

Afrika Kupası'nda sakatlık yaşadığım için Trabzonspor'a hazır gelemedim.

Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

Hafta sonuna kadar hazır olabilmeyi umuyorum. Sahada olup takıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.

Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

MESSI'DEN BİR PARÇA İZLİYORMUŞSUNUZ GİBİ

Birinci ya da ikinci idmanda Abdülkadir Ömür'ü gördüm ve 'Vov' dedim. Oyun tarzı Messi'ye çok benziyor. Sanki Messi'den bir parça izliyormuşsunuz gibi.

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