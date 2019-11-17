Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!

MESSI'DEN BİR PARÇA İZLİYORMUŞSUNUZ GİBİ

Birinci ya da ikinci idmanda Abdülkadir Ömür'ü gördüm ve 'Vov' dedim. Oyun tarzı Messi'ye çok benziyor. Sanki Messi'den bir parça izliyormuşsunuz gibi.