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Trabzonspor'da Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e büyük övgü!
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Obi Mikel'den önemli açıklamalar geldi. Bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcusu Mikel, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için övgüyle bahsederken Trabzonspor'un şampiyonluk hedefi ile ilgili sözler sarf etti. Öte yandan yıldız futbolcu, kariyerinde beraber oynadığı oyunculardan kurduğu en iyi ilk 11'ini açıkladı. İşte Obi Mikel'in açıklamalarından satır başları..
17 Kasım 2019 Pazar 22:19
Güncelleme: 17.11.2019 22:19
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BeIN Sports'a konuşan John Obi Mikel: Trabzonspor şehrinin futbola ve takımına olan aşkı tarif edilemez.
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Süper Lig'deki agresiflik, Premier Lig'den çok farklı. Burası, gelip ayak uydurmanız gereken bir lig.
Afrika Kupası'nda sakatlık yaşadığım için Trabzonspor'a hazır gelemedim.
Hafta sonuna kadar hazır olabilmeyi umuyorum. Sahada olup takıma yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.
MESSI'DEN BİR PARÇA İZLİYORMUŞSUNUZ GİBİ
Birinci ya da ikinci idmanda Abdülkadir Ömür'ü gördüm ve 'Vov' dedim. Oyun tarzı Messi'ye çok benziyor. Sanki Messi'den bir parça izliyormuşsunuz gibi.