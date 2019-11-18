Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!
Şampiyonluk yolunda önemli adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıkların ardından gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Galatasaray ile ismi anılan yıldız oyuncu için bordo-mavili ekip büyük yol kat etti. Sarı-kırmızılı ekibin eski sportif direktörü, transferi canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
18 Kasım 2019 Pazartesi 20:59
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Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giren Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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Üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı dönemler geçiren bordo-mavili ekip, transfer dönemi için şimdiden kolları sıvıyor.
Öncelikle Sörloth'un bonservisini CrystalPalace'tan almak için uğraşan Fırtına, asıl bombayı patlatıyor.
Trabzonspor'dan, şampiyonluk yolunda önemli rakibi Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı geliyor.
Sarı-kırmızılı ekipte toplamda 2 sezon kiralık olarak forma giyen ve devre arasında tekrar Cimbom'a döneceği konuşulan BadouNdiaye'yi Karadeniz ekibi kapıyor.