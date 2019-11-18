Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Şampiyonluk yolunda önemli adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıkların ardından gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Galatasaray ile ismi anılan yıldız oyuncu için bordo-mavili ekip büyük yol kat etti. Sarı-kırmızılı ekibin eski sportif direktörü, transferi canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
18 Kasım 2019 Pazartesi 20:59
Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giren Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı dönemler geçiren bordo-mavili ekip, transfer dönemi için şimdiden kolları sıvıyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Öncelikle Sörloth'un bonservisini Crystal Palace'tan almak için uğraşan Fırtına, asıl bombayı patlatıyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Trabzonspor'dan, şampiyonluk yolunda önemli rakibi Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı geliyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Sarı-kırmızılı ekipte toplamda 2 sezon kiralık olarak forma giyen ve devre arasında tekrar Cimbom'a döneceği konuşulan Badou Ndiaye'yi Karadeniz ekibi kapıyor.

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