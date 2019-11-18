Trabzonspor'dan Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Şampiyonluk yolunda önemli adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıkların ardından gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Galatasaray ile ismi anılan yıldız oyuncu için bordo-mavili ekip büyük yol kat etti. Sarı-kırmızılı ekibin eski sportif direktörü, transferi canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





