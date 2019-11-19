Ve transfer tamam! Talisca 2 milyon euro karşılığında geliyor... Son dakika haberleri

Menajerine, Türkiye'den takım bulması için talimat veren Anderson Talisca'ya ilk ciddi teklifin Beşiktaş'tan değil, bir başka Süper Lig devinden yapıldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, Süper Lig ekibinin kurmayları, Brezilyalı 10 numarayı 6 aylığına kiralamak istiyor. Bunun için de ekonomik olarak tüm imkanlar seferber edilmiş durumda... Peki, Beşiktaş'ın ezeli rakibine kaptırmak üzere olduğu Talisca transferinin ayrıntıları ne? İşte yanıtı...