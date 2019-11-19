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Ve transfer tamam! Talisca 2 milyon euro karşılığında geliyor... Son dakika haberleri
Menajerine, Türkiye'den takım bulması için talimat veren Anderson Talisca'ya ilk ciddi teklifin Beşiktaş'tan değil, bir başka Süper Lig devinden yapıldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, Süper Lig ekibinin kurmayları, Brezilyalı 10 numarayı 6 aylığına kiralamak istiyor. Bunun için de ekonomik olarak tüm imkanlar seferber edilmiş durumda... Peki, Beşiktaş'ın ezeli rakibine kaptırmak üzere olduğu Talisca transferinin ayrıntıları ne? İşte yanıtı...
19 Kasım 2019 Salı 10:23
Güncelleme: 19.11.2019 10:37
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Bir rüya gerçeğe dönüşüyor... Ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer hamlelerine de yenileri ekleniyor...
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Transfer edilmek istenen isimlerin başında ise de şu sıralar Çin'in Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca geliyor.
Brezilyalı yıldızla ilgili son günlerde önemli gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraflı-tarafsız beğeni toplayan süper solak, daha sonra Çin'in yolunu tutmuştu.
Çin'de yine performansıyla istatistikleri sallayan Talisca, buradaki miadını dolduğunu düşünüyor...