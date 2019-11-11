Fırtına döndü
Son iki lig maçını kazanamayan bordo-mavililer, 25’te Parmak’ın atılması ile 10 kişi kaldığı maçı Hosseini’nin penaltısı ile kazandı ve yeniden tırmanışa geçti.
Son iki lig maçında önce Başakşehir ile 2-2 kalan, ardından Göztepe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, hafta içinde de Krasnodar'a 3-1 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Dün kritik maçta Alanyaspor karşısına mutlak 3 puan için çıkan Karadeniz devi istediği elde etti ve zirve için yeniden tırmanışa geçti. 25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın atılması ile oyun düzeni bozulan Fırtına, 10 kişi ile tam anlamıyla bir savaş verdi.
İKİNCİ PENALTIYI KAÇIRDI
Rakibin pozisyonlarında Uğurcan devleşirken, bordo-mavililere 3 puanı getiren golü 67'de Hosseini attı. Fırtına 83'te bir penaltı daha kazandı ancak İranlı futbolcu bu kez topu kaleciye nişanladı. Karadeniz devi puanını 19'a çıkardı ve Alanyaspor'u geçerek 4. sıraya yerleşti. Bu arada Trabzonspor ile ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ikinci galibiyeti aldı.
16 MAÇ SONRA KALE KAPANDI
Fırtına, Süper Lig'de 16 maç sonra gol yemedi. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeyen Karadeniz ekibi, uzun bir aradan sonra Alanyaspor maçında kalesini gole kapattı. Uğurcan Çakır dün de 4 net kurtarışla devleşti.
SOSA'SIZ LİGDE İLK KEZ
Fırtına'da sakatlığı bulunan Sosa, Mikel, Sturridge, Ekuban, Onazi ve Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçında forma giyemedi. Sosa, sezon başından itibaren ligde ilk kez forma giyemedi. Krasnodar sınavında da oynayan tangocu dün ısrarla oynamak istediğini söylese de riske edilmedi.
GEÇİLMEZ KALE FILIP NOVAK
Karadeniz ekibinin sol beki Novak, dün galibiyetin baş mimarlarından biri oldu. 69. dakikada Fernandes'in soldan ortasında, Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Novak kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve golü önledi. Bu an maçın kırılma anı oldu.
UĞURCAN ÇAKIR CEZALI
Maçın 82. dakikasında hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'da yaptığı inceleme sonrası Trabzon lehine penaltı verdi. Bu kararın ardından iki takımın futbolcular arasında gerginlik çıktı. Pereira'nın boğazına sarılan Alanyasporlulara müdahale eden Uğurcan Çakır sarı kartı gördü. Sınırda olan 23 yaşındaki eldiven cezalı duruma düştü. Uğurcan 12. haftada oynanacak A.Gücü maçında forma giyemeyecek.
10 KASIM'DA ATA'MIZA SAYGI
Maç öncesi Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıldönümü nedeniyle, stadyumda en sevdiği türkülerden birisi olan, "Vardar ovası" çalındı. Trabzonsporlu futbolcular seremoniye Atatürk'ün fotoğrafı basılı t-shirtlerle çıktı. Alanya da kolunda Atatürk basılı forma ile mücadele etti.
- 11.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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