Fırtına döndü

Son iki lig maçında önce Başakşehir ile 2-2 kalan, ardından Göztepe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor, hafta içinde de Krasnodar'a 3-1 kaybederek Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Dün kritik maçta Alanyaspor karşısına mutlak 3 puan için çıkan Karadeniz devi istediği elde etti ve zirve için yeniden tırmanışa geçti. 25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın atılması ile oyun düzeni bozulan Fırtına, 10 kişi ile tam anlamıyla bir savaş verdi.

İKİNCİ PENALTIYI KAÇIRDI

Rakibin pozisyonlarında Uğurcan devleşirken, bordo-mavililere 3 puanı getiren golü 67'de Hosseini attı. Fırtına 83'te bir penaltı daha kazandı ancak İranlı futbolcu bu kez topu kaleciye nişanladı. Karadeniz devi puanını 19'a çıkardı ve Alanyaspor'u geçerek 4. sıraya yerleşti. Bu arada Trabzonspor ile ile Alanyaspor, 7. kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ikinci galibiyeti aldı.

16 MAÇ SONRA KALE KAPANDI

Fırtına, Süper Lig'de 16 maç sonra gol yemedi. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeyen Karadeniz ekibi, uzun bir aradan sonra Alanyaspor maçında kalesini gole kapattı. Uğurcan Çakır dün de 4 net kurtarışla devleşti.

SOSA'SIZ LİGDE İLK KEZ

Fırtına'da sakatlığı bulunan Sosa, Mikel, Sturridge, Ekuban, Onazi ve Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçında forma giyemedi. Sosa, sezon başından itibaren ligde ilk kez forma giyemedi. Krasnodar sınavında da oynayan tangocu dün ısrarla oynamak istediğini söylese de riske edilmedi.

GEÇİLMEZ KALE FILIP NOVAK

Karadeniz ekibinin sol beki Novak, dün galibiyetin baş mimarlarından biri oldu. 69. dakikada Fernandes'in soldan ortasında, Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top Cisse'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, Novak kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve golü önledi. Bu an maçın kırılma anı oldu.

UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

Maçın 82. dakikasında hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'da yaptığı inceleme sonrası Trabzon lehine penaltı verdi. Bu kararın ardından iki takımın futbolcular arasında gerginlik çıktı. Pereira'nın boğazına sarılan Alanyasporlulara müdahale eden Uğurcan Çakır sarı kartı gördü. Sınırda olan 23 yaşındaki eldiven cezalı duruma düştü. Uğurcan 12. haftada oynanacak A.Gücü maçında forma giyemeyecek.

10 KASIM'DA ATA'MIZA SAYGI

Maç öncesi Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıldönümü nedeniyle, stadyumda en sevdiği türkülerden birisi olan, "Vardar ovası" çalındı. Trabzonsporlu futbolcular seremoniye Atatürk'ün fotoğrafı basılı t-shirtlerle çıktı. Alanya da kolunda Atatürk basılı forma ile mücadele etti.