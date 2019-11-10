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10 Kasım 2019, Pazar
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önünde sessiz tepki

TFF önünde sessiz tepki

Bordo-Mavili taraftarlar, takımlarının son günlerde yaşadığı hakem hataları nedeniyle tepkili. Bir grup taraftar bu hataları etmek için önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar, hakem hatalarını etmek için önünde "sessiz" oturma eylemi yaptı. Müdürlüğün kapısına "Temiz " yazılı siyah çelenk bırakan taraftarlar herkese eşit düdük çalınmasını istedi.

  1. 10.11.2019
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