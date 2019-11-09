Trabzonspor'da Sosa şoku! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Sosa şoku!

'da Sosa şoku!

Trabzonspor'da Sosa şoku!

ekibi 'un en istikrarlı isimlerinden olan Sosa geçtiğimiz günlerde oynanan mücadelesinde forma giyememişti. Arjantinli yıldızın sakatlığı nedeniyle mücadelesinde de oynayamayacağı öğrenildi.

ekibi 'un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan , Karadeniz ekibinin Avrupa Ligi sahnesinde çıktığı müsabakasında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

7'si Avrupa olmak üzere toplam 17 maçta sahada yer alan Sosa, 34 yaşında olmasına rağmen Fırtına'nın en istikrarlı isimleri arasında bulunan Sosa'nın 'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor- mücadelesinde giyemeyeceği öğrenildi.

  1. 09.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Sosa şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN