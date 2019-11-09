Trabzonspor'da Sosa şoku!

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan Jose Sosa, Karadeniz ekibinin Avrupa Ligi sahnesinde çıktığı Krasnodar müsabakasında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

7'si Avrupa olmak üzere toplam 17 maçta sahada yer alan Sosa, 34 yaşında olmasına rağmen Fırtına'nın en istikrarlı isimleri arasında bulunan Sosa'nın Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesinde giyemeyeceği öğrenildi.