Trabzonspor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!

bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!

Trabzonspor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!

Bu sezon 'un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan , bordo-mavililerin 'nde yarın deplasmanda çıkacağı maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

C Grubu 4. haftasında yarın deplasmanında ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde takım kaptanı , sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin bu sezon 7'si Avrupa olmak üzere toplam 17 resmi müsabakasında forma giyen Arjantinli oyuncu bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemeyecek.

'de oynanan 10 maçın tamamında 90'ar dakika forma giyen Arjantinli yıldız, süre aldığını bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise oynanan 6 maçın tamamından 90'ar dakika sahada kalan 34 yaşındaki oyuncu Basel ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta oyunun 65 dakikasında mücadeleye dahil olmuş ve bir de gol kaydetmişti. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sahadaki en büyük yardımcısı olan Sosa'nın Rusya deplasmanındaki yokluğunda ise bordo-mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

  1. 06.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN