Trabzonspor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek!
Bu sezon Trabzonspor'un oynadığı tüm resmi müsabakalarda forma giyen kaptan Jose Sosa, bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda çıkacağı Krasnodar maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig'de oynanan 10 maçın tamamında 90'ar dakika forma giyen Arjantinli yıldız, süre aldığını bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Avrupa Ligi'nde ise oynanan 6 maçın tamamından 90'ar dakika sahada kalan 34 yaşındaki oyuncu Basel ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçta oyunun 65 dakikasında mücadeleye dahil olmuş ve bir de gol kaydetmişti. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sahadaki en büyük yardımcısı olan Sosa'nın Rusya deplasmanındaki yokluğunda ise bordo-mavililerin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
- 06.11.2019
-
Mikrofonlar Karaman’da
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene idmanda as futbolcuları sakatlayan kasaplar var ? Sanki bunu birileri organize ediyor ? İVANİLDO EKUBAN ' ı sakatladı ve takım eridi
-
Ünal Karaman sakatlıklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor
Toplam 1
Yorum
kilimcinin köroğlu tüm bunların sorumlusu başkandır.Sezon başında alternatifli bir kadro oluşturamadı.3 kuruşa futbolcu aldı .Yıldız oyuncular sakat.
-
Son dakika: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
Toplam 1
Yorum
KEŞKE YAILTSAYDI HERKESİ TÜRK FUTBOLUNA BİR HAYIR GELMEZ . GİDENDEN MİRAS KALMIŞ KENDİSİNE AYNEN DEVAM EDİYOR. TABİ EN ÇOK SPOR KAMU OYU YAILDI BU DURUMDAN
Trabzonspor bu sezon ilk kez Sosa'sız mücadele edecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.