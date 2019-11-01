Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dakika haberiyle sarsıldı. Başakşehir karşısında 90+5. dakikada gelen gol ile 1 puanı alan Trabzonspor, gözünü Göztepe karşılaşmasına çevirmişti. Bu maçı kazanarak zirvede iddialı bir konuma gelmek isteyen Fırtına'ya yıldız isimden şok bir haber geldi. İşte Trabzonspor'da 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan o isim ve Fırtına'nın muhtemel Göztepe maçı 11'i...
1 Kasım 2019 Cuma 15:18 Güncelleme: 01.11.2019 15:28
Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, yarınki maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

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