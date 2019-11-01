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Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dakika haberiyle sarsıldı. Başakşehir karşısında 90+5. dakikada gelen gol ile 1 puanı alan Trabzonspor, gözünü Göztepe karşılaşmasına çevirmişti. Bu maçı kazanarak zirvede iddialı bir konuma gelmek isteyen Fırtına'ya yıldız isimden şok bir haber geldi. İşte Trabzonspor'da 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan o isim ve Fırtına'nın muhtemel Göztepe maçı 11'i...
1 Kasım 2019 Cuma 15:18
Güncelleme: 01.11.2019 15:28
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Ligde bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
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16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer, yarınki maçı kazanarak hem puan serisini hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor.
Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan OgenyiOnazi'nin de tam hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.