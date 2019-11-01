Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dakika haberiyle sarsıldı. Başakşehir karşısında 90+5. dakikada gelen gol ile 1 puanı alan Trabzonspor, gözünü Göztepe karşılaşmasına çevirmişti. Bu maçı kazanarak zirvede iddialı bir konuma gelmek isteyen Fırtına'ya yıldız isimden şok bir haber geldi. İşte Trabzonspor'da 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan o isim ve Fırtına'nın muhtemel Göztepe maçı 11'i...

1 Kasım 2019 Cuma 15:18 Güncelleme: 01.11.2019 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





