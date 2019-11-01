Trabzon'un demirbaşları
Bu sezon Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da Jose Sosa, Uğurcan Çakır, Joao Pereira ve Anthony Nwakaeme tüm lig maçlarında 90 dakika sahada kaldı.
Teknik direktör Ünal Karaman, gerek performansları gerekse kadro darlığı nedeniyle Uğurcan, Pereira, Sosa, Nwakaeme, Sörloth ve Novak'tan vazgeçmiyor. Hem lig hem de Avrupa'da teknik direktör Ünal Karaman'ın değişmezleri olan bu isimler arasından Uğurcan, Pereira, Sosa ve Nwakaeme de farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ligde 9 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan (810) Uğurcan, Pereira, Sosa ve Nwakaeme, arkadaşlarını da geride bıraktı. Bu oyuncuları 791 dakika ile Sörloth ve 751 dakika ile Rizespor maçında sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Novak takip etti.
SAVAŞÇI SOSA
Kaptan Sosa, performansı ile parmak ısırtıyor. Ünal Karaman'ın sahadaki eli olan Sosa, Başakşehir maçında da sahada basmadık yer bırakmadı. 34 yaşındaki yıldız, 10 bin 883 metre koşarak takımın lideri oldu.
2.2 GOL ORTALAMASI
Fırtına gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. Son 21 maçta da rakip filelerini sarsan Trabzonspor, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu süreçte 46 kez fileleri sarsan bordo-mavililer, 2.2 gol ortalaması tutturdu.
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