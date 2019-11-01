Trabzon'un demirbaşları - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzon'un demirbaşları

Trabzon'un demirbaşları

Trabzon'un demirbaşları

Bu sezon 'de iyi bir çıkış yakalayan 'da , Çakır, Joao ve Anthony tüm lig maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör , gerek performansları gerekse kadro darlığı nedeniyle , , Sosa, , Sörloth ve Novak'tan vazgeçmiyor. Hem lig hem de Avrupa'da Ünal Karaman'ın değişmezleri olan bu isimler arasından Uğurcan, Pereira, Sosa ve Nwakaeme de farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Ligde 9 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan (810) Uğurcan, Pereira, Sosa ve Nwakaeme, arkadaşlarını da geride bıraktı. Bu oyuncuları 791 dakika ile Sörloth ve 751 dakika ile Rizespor maçında sakatlanıp çıkmak zorunda kalan Novak takip etti.

SAVAŞÇI SOSA

Kaptan Sosa, performansı ile parmak ısırtıyor. Ünal Karaman'ın sahadaki eli olan Sosa, Başakşehir maçında da sahada basmadık yer bırakmadı. 34 yaşındaki yıldız, 10 bin 883 metre koşarak takımın lideri oldu.

2.2 GOL ORTALAMASI

Fırtına gol yollarında başarılı bir grafik çizdi. Son 21 maçta da rakip filelerini sarsan , hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu süreçte 46 kez fileleri sarsan bordo-mavililer, 2.2 gol ortalaması tutturdu.

  1. 1.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon'un demirbaşları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN