Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtaran Trabzonspor 10'uncu haftada sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sturridge'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyuran bordo-mavililerde ilk 11'de netleşti. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman seyircisi önünde zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında kalmayı istiyor. İşte Trabzonspor'un Göztepe 11'i...
2 Kasım 2019 Cumartesi 07:40 Güncelleme: 02.11.2019 07:40
Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti

Zirve hesapları yapan Bordo-Mavililer, evinde oynayacağı Göztepe maçıyla beraber çıkışını sürdürmekte kararlı.

Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti

STURRIDGE'DEN KÖTÜ HABER

Sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sorun yaşayan Karadeniz ekibine şimdi de Daniel Sturridge'ten kötü haber geldi. İngiliz futbolcunun, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe nedeniyle sol alt baldırında gerilme tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan 30 yaşındaki oyuncunun, 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti

Buna göre tecrübeli oyuncu, bugün Göztepe ve perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti

Yıldız oyuncunun, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde oynayıp, oynamayacağı ise belirsiz. Yıldız oyuncunun, Alanya karşısında da oynamaması halinde milli aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.

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