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Trabzonspor'un Göztepe 11'i netleşti
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtaran Trabzonspor 10'uncu haftada sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sturridge'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyuran bordo-mavililerde ilk 11'de netleşti. Tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman seyircisi önünde zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında kalmayı istiyor. İşte Trabzonspor'un Göztepe 11'i...
2 Kasım 2019 Cumartesi 07:40 Güncelleme: 02.11.2019 07:40
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STURRIDGE'DEN KÖTÜ HABER
Sezon başından bu yana üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğinde sorun yaşayan Karadeniz ekibine şimdi de Daniel Sturridge'ten kötü haber geldi. İngiliz futbolcunun, geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe nedeniyle sol alt baldırında gerilme tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan 30 yaşındaki oyuncunun, 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
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