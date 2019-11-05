Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak. Bordo-mavililer zorlu mücadele öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu oynanan Göztepe maçında forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ayrıca antrenmanda Sosa ile ilgili bir ayrıntı dikkat çekti. İşte son gelişmeler ve Ünal Karaman'ın sahaya sürmeyi planladığı Krasnodar maçı 11'i...

5 Kasım 2019 Salı 14:12 Güncelleme: 05.11.2019 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





