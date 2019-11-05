Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak. Bordo-mavililer zorlu mücadele öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu oynanan Göztepe maçında forma giyemeyen Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ayrıca antrenmanda Sosa ile ilgili bir ayrıntı dikkat çekti. İşte son gelişmeler ve Ünal Karaman'ın sahaya sürmeyi planladığı Krasnodar maçı 11'i...
5 Kasım 2019 Salı 14:12 Güncelleme: 05.11.2019 14:18
Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 11.00'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sturridge antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi

Tedavileri devam eden ve Trabzon'a gelen Mikel ile Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Sosa da takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor'da Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sosa gelişmesi

Bordo-mavililer 6 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Krasnodar kentine hareket edecek ve 19.00'da Krasnodar Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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