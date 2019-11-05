Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!

Trabzonspor, sezon sonunda kontratı bitecek olan Jose Sosa ile 'Yola devam' dedi.

34 yaşındaki Arjantinli orta sahanın yaptığı liderlikten, gösterdiği performanstan ve örnek karakterinden çok mutlu olan Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yapılan istişarelerin sonucunda 2 yıllık yeni sözleşme kararı aldı. Jose Sosa, şu andaki kontratında yazan 3.24 milyon euro maaşı yine almaya devam edecek. Sosa'ya ekstra bir bonus, prim gibi ödemeler yapılamayacak.

Jose Sosa ile el sıkışan ve prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, milli arada imzaları atacak ve resmi açıklamayı yapacak.

Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa'ya ödeyeceği 3.24 milyon euro'yu en yüksek maaş rakamı olarak belirleyecek ve hiçbir oyuncuya daha fazla ücret ödemeyecek.

Trabzonspor'un Ocak 2018'de 3.4 milyon euro bonservis ücretiyle Milan'dan transfer ettiği Jose Sosa, bu sezon 17 resmi maçın tamamında 90 dakika forma giydi ve 3 gol atıp 4 asist yaptı.

FILIP NOVAK DA İMZAYI ATACAK

Trabzonspor yönetimi, Jose Sosa'nın ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Novak ile de masaya oturma kararı aldı.

860 bin euro maaşı olan ve önemli bir zam isteyen 29 yaşındaki Çek sol bekle, pazarlık da yapılacak. Ahmet Ağaoğlu'nun talibi çok olan Novak'ı kısa süre içerisinde ikna etmek ve imzayı attırmak niyetinde olduğu öğrenildi.

Jose Sosa gibi Ocak 2018'de Trabzonspor'a transfer olan Novak için Danimarka kulübü Midtjylland'a 1.9 milyon euro ödendi. Novak da bu sezon 17 resmi maçta süre aldı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Trabzonspor'da Sosa ve Novak dışında Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Donis Avdijaj'ın da kontratları sezon sonunda bitecek.

SOSA'NIN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Trabzonspor formasıyla ligde 10 maça çıkan Arjantinli yıldız Sosa, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi grup maçları olmaz üzere bu sezon toplamda 17 maçta görev aldı. Toplamda bin 465 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu takımına 3 gol 4 asistlik performansla katkı sağladı.