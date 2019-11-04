Trabzonspor'dan sert açıklama! "Temiz Futbol"

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi ağırlamış ve karşılaşma 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonlanmıştı.

Karşılaşmada Sörloth'un rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda bordo-mavili ekip penaltı beklemiş, ancak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.

Bir başka pozisyonda ise Sosa'nın ayağına basılması karşısında Aydınus kırmızı kart göstermemişti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, haklarını arayacaklarını dile getirmişti.

Trabzonspor Kulübü, kendilerine yapılan hakem hataları ile alakalı sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.

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