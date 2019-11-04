Trabzonspor'dan sert açıklama! "Temiz Futbol"
Göztepe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası maçta birden fazla hakem hatası olduğunu ve haklarını arayacaklarını dile getiren Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden 'Temiz Futbol' başlığıyla bir video yayınladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi ağırlamış ve karşılaşma 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonlanmıştı.
Karşılaşmada Sörloth'un rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda bordo-mavili ekip penaltı beklemiş, ancak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.
Bir başka pozisyonda ise Sosa'nın ayağına basılması karşısında Aydınus kırmızı kart göstermemişti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, haklarını arayacaklarını dile getirmişti.
Trabzonspor Kulübü, kendilerine yapılan hakem hataları ile alakalı sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
??Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu:— Fotomaç (@fotomac) November 4, 2019
"Hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!"https://t.co/l50t0ygezv
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 20:35
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kahveci riza sanki adam geldi de
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Yorum
kaveci riza vay
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joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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