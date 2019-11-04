Trabzonspor'dan 'Temiz Futbol' videosu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan sert açıklama! "Temiz Futbol"

'dan sert açıklama! ""

Trabzonspor'dan sert açıklama! "Temiz Futbol"

karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası maçta birden fazla olduğunu ve haklarını arayacaklarını dile getiren Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden '' başlığıyla bir yayınladı.

Süper Lig'in 10. haftasında , sahasında 'yi ağırlamış ve karşılaşma 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonlanmıştı.

Karşılaşmada 'un rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda bordo-mavili ekip penaltı beklemiş, ancak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus oyunu devam ettirmişti.

Bir başka pozisyonda ise 'nın ayağına basılması karşısında Aydınus kırmızı kart göstermemişti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, haklarını arayacaklarını dile getirmişti.

Trabzonspor Kulübü, kendilerine yapılan hakem hataları ile alakalı sosyal medya üzerinden bir paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 20:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan sert açıklama! "Temiz Futbol" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN