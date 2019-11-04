Bordo mavi isyan

Karadeniz temsilcisi, sahasında Göztepe'ye 1-0'lık skorla mağlup olurken, hakem Fırat Aydınus ve VAR başındaki Koray Gençerler kararlarıyla bordo-mavili camiayı kızdırdılar. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve genel sekreter Ömer Sarıoğlu sıcağı sıcağına sert açıklamalar yaptılar. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da sert bir tweet atarak TFF ve MHK'yi hedef tahtasına oturttu. Doğan "Defalarca uyardık, dinlemediler! Aynı suda iki kez yıkanılmaz dedik, anlamadılar! Bundan sonra kendileri düşünsün" diye yazdı. Taraftarlar, Doğan'ın tepkisine hak verdi.

'HESABI SORULACAK'

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bu kararın hesabı sorulacak" açıklaması yaparken, her platformda haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade etti. Bordo- mavili camia, sahada terlettikleri alın terinin, masa başında ellerinden alındığını düşünüyor. Futbolcular da ne zaman zirveye yaklaşsalar mutlaka önlerinin kesildiğini kaydettiler. Fırat Aydınus ve Koray Gençerler'e olan tepkilere Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı. Genç "Şampiyonluğu başka tarafa vermek için plan yapılmış. MHK ve TFF istifa etmeli" yazdı.

EMRİ KİMDEN ALDIN

Taraftar, Fırat Aydınus ve Koray Gençerler'e tepkili. Sosyal medyada bu iki hakemi yerden yere vuran bordo-mavililer "Aydınus emri kimden aldın", "Trabzonspor'u harcıyorlar", "Değil penaltıyı vermek, VAR'a bile gitmedi", "Sosa'ya yapılan hareketi görmeyen kördür", "Aydınus, FIFA kokartın yok çünkü kafanda tilkiler dolaşıyor" yazdılar.

OPERASYON HAKEMİ FIRAT AYDINUS

Trabzon'da yerel basında da manşetleri Fırat Aydınus süsledi. Taka Gazetesi, Aydınus için 'Operasyon hakemi' ifadesini kullandı. Haberde "Trabzonspor, Göztepe karşısında, VAR'a ve operasyon hakemi Fırat Aydınus'a takıldı. Sen en güzel duyguların katilisin" yazdı. Gazetelerde Aydınus'a sıfır puan verildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Bordo-mavililerin Göztepe'ye kaybettiği mücadelenin ardından bazı oyuncuların soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Futbolcular, Jerome'un arkadan Jose Sosa'nın ayağına basmasına çıkmayan kırmızı kart ve Sörloth'un düşürülmesine rağmen çalınmayan penaltı yüzünden çok kritik bir maçta 3 puandan olduklarını düşünüyor.

BOZMA HOCA

Fırtına'da Hüseyin Türkmen ve Hosseini 10 maçın 5'inde birlikte görev yaptı. Trabzonspor bu maçların 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu ikilinin bozulduğu 5 karşılaşmadan ise sadece 1 galibiyet çıktı. Taraftar, Ünal Karaman'a "Bu ikiliyi bozma hocam" diyor.