Trabzonspor'da Sosa rüzgarı

İtalya'nın Milan ekibinden bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, Ünal Karaman ile şahlandı. Teknik direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Arjantinli yıldız, Yanal'dan sonra göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyede değildi. İki teknik adamın görev aldığı dönemlerde toplamda sadece 3 asist yapabilen 34 yaşındaki oyuncu, Ünal Karaman ile çalışmaya başladığı günden beri ise 7 gol, 8 asistle mücadele etti. Geçtiğimiz sezon Onur ve Burak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Sosa, toparlanma sürecinde Ünal Karaman'ın en büyük destekçisi oldu. Her sezon üzerine koyarak devam eden başarılı oyuncu bu dönem 13 maçta iki gol attı.

8 NUMARANIN SIRRI

Göreve başladığı günden beri oyuncularıyla kurduğu diyalog ile dikkat çeken Ünal Karaman, yıldız oyuncuya da güven aşıladı. Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık görevinde bulunan Ünal Karaman'ın, kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numara giyen kaptan Sosa ile kurduğu iletişim Arjantinli futbolcunun yeteneklerini ön plana çıkarmasına sağladı. Sosa ise ilk kez Karadeniz ekibinde 8 numaralı formayı giymeye başladı. 1.79 boyundaki maestro, Milan'da 23, Beşiktaş'ta 5, Atletico Madrid 24, Metalist Kharkiv'de 11, Napoli'de 77, Bayern Münih'te 20, Estudiantes'te ise 7 numaralı formayı giymişti. Karaman, sık sık Sosa ile takım hakkında durum değerlendirmesi yapıyor.



RAKAMLARIN DİLİ

Bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncular:

1- Sosa 63 (Trabzonspor)

2- Poko 59 (Göztepe)

3- Ahmet Oğuz 57 (G.Birliği)

Süper Lig'de en az 5 maça çıkan oyuncular arasında en yüksek pas yüzdesi yakalayanlar:

Obi Mikel %92 (Trabzonspor)

Vida %91.9 (Beşiktaş)

Ali Turan %91.3 (Konya)

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Milli maçlar nedeniyle verilen 4 günlük izin bugün sona eriyor. Bordo-mavililer bu akşam saat 17.00'de Gaziantep maçı hazırlıklarına başlayacak. Milli takım kamplarında bulunan Hosseini, Sörloth, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak ve Abdurrahim Dursun'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Novak, Ekuban ve Abdülkadir Ömür antrenmana katılmayacak.

ORTAK FUTBOL DİLİ / NECMİ PEREKLİ

Trabzonspor'un son haftalarda gerek lig ve gerekse Avrupa Ligi maçlarında ortaya koyduğu grafik teknik heyetle futbolcu kadrosunun uyum içinde olduklarının göstergesidir. Bu tablo içinde özellikle Sosa'nın sergilediği performans uzun zamandır Trabzonspor forması altında özlenen kaptanlık modelidir. Ünal Karaman, futbolculuğu zamanında Sosa'nın mevkisinde oynuyordu. Bu orta dil, Arjantinli futbolcuyu ekstra motive etmiş olabilir. Çünkü Sosa bunu Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay zamanında bulamamıştı.

HEDEFİM BÜYÜK

Kaleyi devralır almaz gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve talipleri her geçen gün artan Uğurcan Çakır, sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumda. Bordo- mavililerin milli kalecisi, "Burada büyük hedeflerim var. O nedenle de sadece işime ve takımımın başarısına konsantreyim" diye konuştu.

HEPSİNDE OYNADI

Bir yandan Süper Lig'de bir yandan da Avrupa sahnesinde olan Trabzonspor, bu sezon 13 resmi müsabakaya çıktı. File bekçisi Uğurcan Çakır tüm maçlarda 90 dakika sahada kalarak toplamda 1170 dakika oynadı. Tüm karşılaşmalarda 90 dakika oynayan Novak ise Rize sınavında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.