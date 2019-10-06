Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puanla döndü. Maçtan sonra Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolcular maçı değerlendirdi. İşte Trabzonspor cephesinin maç sonu açıklamaları...

6 Ekim 2019 Pazar 22:13
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Dinlenme süresi bulamadıklarını kaydeden Karaman, "Normal şartlarda ideal dinlenme süresinin çok altında bir süreyle Rizespor maçına çıktık ve ağır hava şartları da zemini zorlaştırdı.

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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Rizespor da bu ağır şartlarda iyi mücadele ettiler. Bizim adımıza sevindirici bir galibiyet oldu" dedi.

Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Sakat oyuncuların durumunun netleşmediğini belirten deneyimli hoca, "Novak'ın son durumunu doktor kontrolünden sonra öğrenebiliriz.

Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Bugün sağlık durumu ile ilgili sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ağır şartlar bizi zorladı

Abdülkadir Parmak: Gerçekten yağmur bizi zorladı. Pas oyununa dayalı sistemimiz var. Mücadelemizi sonuna kadar verdik, çok güzel goller bulduk. Maçı aldık çok mutluyuz.

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