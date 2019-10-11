Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, ülkesinin tv kanalına özel bir röportaj verdi. İşte Bordo-mavili formayla 13 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden 23 yaşındaki santrforun açıklamalarından satır başları.
Norveçli Sörloth, ülkesinde TV 2 kanalıyla özel bir röportaj verdi. Bordo- mavili formayla 13 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden 23 yaşındaki santrfor şunları söyledi:
Rizespor'u yendiğimiz Karadeniz derbisi harikaydı. Benim Türkiye'deki ilk gerçek derbimdi. Baştan sona kadar gerçek bir savaş oldu.
Sturridge bu maçta çok iyiydi. Onun harika bir sol ayağa sahip olduğunu biliyoruz. Benim attığım kafa golünde de harika bir asist yaptı. Artık tek mesele, onu ceza sahası içinde topla buluşturmak.
Sturridge, son derece mütevazı bir insan. Kendisinde yıldız kaprisi yok. Bugüne kadar birkaç büyük futbolcuyla aynı takımda oynadım. Ancak gelecek yıllarda kendisini olduğundan daha iyi zanneden yıldızlarla tanışmak için de şansım yüksek.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
Sörloth: Sturridge harika biri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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