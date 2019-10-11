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11 Ekim 2019, Cuma
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: harika biri

Sörloth: Sturridge harika biri

'un yıldızı , ülkesinin tv kanalına özel bir röportaj verdi. İşte Bordo-mavili formayla 13 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden 23 yaşındaki santrforun açıklamalarından satır başları.

, ülkesinde TV 2 kanalıyla özel bir röportaj verdi. Bordo- mavili formayla 13 maçta 6 gol ve 2 asist kaydeden 23 yaşındaki santrfor şunları söyledi:

Rizespor'u yendiğimiz derbisi harikaydı. Benim 'deki ilk gerçek derbimdi. Baştan sona kadar gerçek bir savaş oldu.

bu maçta çok iyiydi. Onun harika bir sol ayağa sahip olduğunu biliyoruz. Benim attığım kafa golünde de harika bir asist yaptı. Artık tek mesele, onu ceza sahası içinde topla buluşturmak.

Sturridge, son derece mütevazı bir insan. Kendisinde yıldız kaprisi yok. Bugüne kadar birkaç büyük futbolcuyla aynı takımda oynadım. Ancak gelecek yıllarda kendisini olduğundan daha iyi zanneden yıldızlarla tanışmak için de şansım yüksek.

  1. 11.10.2019
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