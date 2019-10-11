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11 Ekim 2019, Cuma
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Pique‘ye forma gitti

Pique‘ye forma gitti

, 'nın yıldız oyuncusu 'ye Keşanlı forma gönderdi. ayrıca Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer forma yolladığı belirtildi.

, 'nın yıldız oyuncusu 'ye Keşanlı forma gönderdi. ayrıca Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer forma yolladığı belirtildi. Yıldız futbolcunun bu formalarla poz vermesi bekleniyor. Pique, Trabzonspor'un keşanlı forma tanıtım videosunu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti. Bordo-mavili ekip, İspanyol yıldıza "Teşekkürler Pique, sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz" demişti.

  1. 11.10.2019
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