Pique‘ye forma gitti
Trabzonspor, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique'ye Keşanlı forma gönderdi. Yönetimin ayrıca Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer forma yolladığı belirtildi.
Trabzonspor, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique'ye Keşanlı forma gönderdi. Yönetimin ayrıca Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı eşi Shakira ve oğlu Milan'a da birer forma yolladığı belirtildi. Yıldız futbolcunun bu formalarla poz vermesi bekleniyor. Pique, Trabzonspor'un keşanlı forma tanıtım videosunu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti. Bordo-mavili ekip, İspanyol yıldıza "Teşekkürler Pique, sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz" demişti.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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