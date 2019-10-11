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11 Ekim 2019, Cuma
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Sturridge: Artık hazırım

Sturridge: Artık hazırım

sınavında iyi bir performans ortaya koyan Sturridge, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü forvet, milli arada performansını maksimum seviyeye çıkarmayı planlıyor.

sınavında iyi bir performans ortaya koyan Sturridge, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü forvet, milli arada performansını maksimum seviyeye çıkarmayı planlıyor. taraftarlarının gollerini ve sevinç dansını merakla beklediği İngiliz yıldız, ligde şimdiye kadar 51 dakika forma giyip 1 asist yaptı. İkinci yarısında girdiği Rizespor maçının seyrini değiştiren 1.85 boyundaki yıldızın Karaman'a "Artık hazırım" dediği belirtildi.

  1. 11.10.2019
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