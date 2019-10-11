Sturridge: Artık hazırım
Çaykur Rize sınavında iyi bir performans ortaya koyan Sturridge, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü forvet, milli arada performansını maksimum seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Çaykur Rize sınavında iyi bir performans ortaya koyan Sturridge, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi amaçlıyor. Dünyaca ünlü forvet, milli arada performansını maksimum seviyeye çıkarmayı planlıyor. Trabzonspor taraftarlarının gollerini ve sevinç dansını merakla beklediği İngiliz yıldız, ligde şimdiye kadar 51 dakika forma giyip 1 asist yaptı. İkinci yarısında girdiği Rizespor maçının seyrini değiştiren 1.85 boyundaki yıldızın Karaman'a "Artık hazırım" dediği belirtildi.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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