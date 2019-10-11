Ordumuza tam destek
Ordumuzun, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor. Bordo-mavili ekip Trabzonspor ve birçok Süper Lig ekibi de ordumuza yaptığı paylaşımlarla tam destek verdi.
Ordumuzun, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı için yapılan videoyla gündeme gelen Trabzonspor bu sefer herkesin gönlüne su serpti. Harekatı tamamıyla destekleyen bordo-mavililer dün sosyal medya hesaplarında Trabzonspor logosunu kaldırarak yerine Türk Bayrağı fotoğrafı koydu. 'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!' ifadelerine yer verdi. Futbolcular Onazi ve Fernandes de harekata destek verdiler.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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