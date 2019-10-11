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11 Ekim 2019, Cuma
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Ordumuza

Ordumuza tam destek

Ordumuzun, 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı yürüttüğü 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor. Bordo-mavili ekip ve birçok ekibi de ordumuza yaptığı paylaşımlarla verdi.

Ordumuzun, 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı yürüttüğü 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı için yapılan videoyla gündeme gelen bu sefer herkesin gönlüne su serpti. Harekatı tamamıyla destekleyen bordo-mavililer dün sosyal medya hesaplarında Trabzonspor logosunu kaldırarak yerine Türk Bayrağı fotoğrafı koydu. 'Dalgalandığın yerde ne korku ne keder!' ifadelerine yer verdi. Futbolcular Onazi ve Fernandes de harekata destek verdiler.

  1. 11.10.2019
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