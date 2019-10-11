İki müjde birden

2019-20 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı çeken Trabzonspor'a, Çaykur Rizespor maçında oyuna devam edemeyen Hosseini ile Novak'tan iyi haber geldi. Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, iki oyuncu ile ilgili açıklama yaptı: "Hosseini'nin dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Novak'ın ise ilk muayenesinde sağ kasığında hafif bir zorlanma olduğu tespit edilmiş ve riske edilmeyerek oyundan alınmıştır. MR tetkikinde kasık bölgesinde ödem bulunan ve ağrılarının devam ettiğini belirten oyuncumuz milli takım kadrosundan çıkartılarak tedavi sürecine girmiştir. Her iki futbolcumuzun Gaziantep karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesi öngörülmektedir."

HOSSEINI İLE 3 YIL DAHA

Pereıra, Novak ve Sosa ile sözleşme uzatmak için görüşme yapan yönetim, 1 yılı opsiyonlu iki yıllık daha anlaşması bulunan Majid Hosseini ile de masaya oturacak. İranlı stoper ile 3 sene daha devam etmeyi planlayan bordo-mavililerin ayrıca anlaşmaya yüksek bir rakama serbest kalabileceğine dair madde de ekletmesi bekleniyor. 23 yaşındaki savunmacının da son dönemde aralıksız oynadığı Trabzonspor ile mukavelesini uzatma fikrine oldukça sıcak baktığını dile getirdiği ifade edildi.