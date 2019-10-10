Trabzonspor profil resmini Türk bayrağı yaptı
Trabzonspor Kulübü, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek olmak için sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını Türk bayrağı ile değiştirdi.
Trabzonspor, askerlerimizin Suriye'de terörist gruplara karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteğini sürdürüyor. Konuya ilişkin dün bir paylaşım yapan bordo-mavili kulüp bu kez de sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını Türk bayrağı ile değiştirdi.
"Dalgalandığın yerde ne korku ne keder", "Kahramanlarımızın Yanındayız" gibi etiketler kullanan Karadeniz ekibinin bu hareketi büyük beğeni aldı.
- 10.10.2019
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Toplam 1
Yorum
İLERLİYOR .....İLERLİYOOOOOOR GİTTİ HİKMET HOCA GELDİ KULİSTÇİ VE KULÜPÇÜLERİN ADAMI. İLERLİYOOOOOOOOOOR TÜRK FUTBOOOOOOOLU
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 1
Yorum
BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL GÖNDERİN BU FALCAO,BABEL,JİMİ, ŞENER VE 30 YAŞ ÜZERİNDEKİ FUTBOLCULARI. BUNLAR GS OYUNCUSU DEĞİL.
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Toplam 1
Yorum
murat1903 yıne senaryolar oynanmıs daha geldıgın gun bellıyı fıkonun tuyup buna bırakacağı
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