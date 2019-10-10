Trabzonspor profil resmini Türk bayrağı yaptı

Trabzonspor, askerlerimizin Suriye'de terörist gruplara karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteğini sürdürüyor. Konuya ilişkin dün bir paylaşım yapan bordo-mavili kulüp bu kez de sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını Türk bayrağı ile değiştirdi.

"Dalgalandığın yerde ne korku ne keder", "Kahramanlarımızın Yanındayız" gibi etiketler kullanan Karadeniz ekibinin bu hareketi büyük beğeni aldı.



