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10 Ekim 2019, Perşembe
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profil resmini Türk bayrağı yaptı

Trabzonspor profil resmini Türk bayrağı yaptı

Kulübü, 'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek olmak için sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını Türk bayrağı ile değiştirdi.

, askerlerimizin 'de terörist gruplara karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na desteğini sürdürüyor. Konuya ilişkin dün bir paylaşım yapan bordo-mavili kulüp bu kez de sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını Türk bayrağı ile değiştirdi.

"Dalgalandığın yerde ne korku ne keder", "Kahramanlarımızın Yanındayız" gibi etiketler kullanan Karadeniz ekibinin bu hareketi büyük beğeni aldı.


Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

  1. 10.10.2019
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