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10 Ekim 2019, Perşembe
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ile yükselişe geçti

Jose Sosa Ünal Karaman ile yükselişe geçti

’un Arjantinli futbolcusu , futbolculuk döneminde kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen ile yakaladığı uyumla performansını her geçen gün yukarıya taşıyor.

'un orta saha oyuncusu , bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon Onur ve 'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Arjantinli futbolcu, 'ın vazgeçmediği isimlerinde başında geldi. Her sezon üzerine koyarak devam eden başarılı oyuncu bu sezon bordo-mavililerin 'de ve Avrupa'da oynadığı 13 maçta görev alarak iki gole imza attı.

KATKISI HER SEZON ARTIYOR
'nın Milan ekibinden bordo-mavili takıma transfer olan Jose Sosa, söz konusu sezonda kendisinden beklenilen performansı yansıtamamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Sosa, Yanal'ın ayrılmasından sonra göreve gelen döneminde de arzu edilen seviyeye gelemedi. İki teknik adamın görev aldığı dönemlerde toplamda sadece 3 asist yapabilen Sosa, Ünal Karaman ile çalışmaya başladığı günden beri ise görev aldığı maçlarda 7 gol, 8 asistle mücadele etti. Yıldız futbolcu, takım kaptanı olarak toparlanma sürecinde Ünal Karaman'ın en büyük destekçisi oldu.

SEKİZ NUMARAYI TRABZONSPOR'DA GİYMEYE BAŞLADI
Trabzonspor'da göreve başladığı günden beri oyuncularıyla kurduğu diyalog ile dikkat çeken Ünal Karaman, yıldız oyuncuya da güven aşıladı. Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık görevinde bulunan Ünal Karaman, kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen kaptan Sosa ile kurduğu iletişim Arjantinli oyuncunun yeteneklerini ön plana çıkarmasına sağladı.

Sosa ise ilk kez Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giymeye başladı. Arjantinli futbolcu, Milan'da 23 numaralı formayı giyerken, 'ta 5, 24, 'de 11, 'de 77, 'de 20, Estudiantes'te ise 7 numaralı formayı giymişti.

  1. 10.10.2019
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