Trabzonspor'da sakatların son durumu
Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Majid Hosseini’nin darbeye bağlı sol dizinde, Filip Novak’ın da sağ kasık bölgesinde ödem tespit edildiğini ve tedavilerine başlandığı açıklandı.
- 10.10.2019
- Ragbi Milli Takım hocasının müthiş motivasyon konuşması: Bayrak için savaşacağız
- Canlı yayında açıkladı! Ahmet Nur Çebi aday olacak mı?
- "Galatasaray'da tüzüğün değiştirilmesi gerekiyor"
- Erol Kaynar: Başkanlık düşüncem yok
- Kuruluş Osman 1. Bölüm Fragmanı izle! - Kuruluş Osman 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı
-
Novak müjdesi
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Bu adam trabzona gelen en iyi sol beklerden biri.
-
Ryan Babel'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Galatasaray...
Toplam 1
Yorum
03bjk babel bemboşu düne kadar adını bilen yoktu beşiktaş seni tekrar adam yerine koydu ama hata yapmış beşiktaş gsden 10 kat büyükdür.
-
Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
yusuf ergün Rabbim sen onu gençliğine bağışla acil şifalar nasip eyle Amin.
Trabzonspor'da sakatların son durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.