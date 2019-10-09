Uğurcan Çakır'a dev teklif! Rüştü'den sonra...

Süper Lig'de sakat futbolcularının çokluğuna rağmen iyi bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da, genç kaleci Uğurcan Çakır performansıyla parlıyor... Beşiktaş maçında yaptığı asistle gündeme gelen Uğurcan, son oynanan Rizespor maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla takımını maça ortak etmiş ve galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Uğurcan Çakır'ın bu performansı Avrupa'da da yakından takip ediliyordu ve iki dev kulüp genç kaleciyle menajerler aracılığı ile temasa geçti.

9 Ekim 2019 Çarşamba 14:37 Güncelleme: 09.10.2019 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





