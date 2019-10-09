Uğurcan Çakır'a dev teklif! Rüştü'den sonra...

Süper Lig'de sakat futbolcularının çokluğuna rağmen iyi bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da, genç kaleci Uğurcan Çakır performansıyla parlıyor... Beşiktaş maçında yaptığı asistle gündeme gelen Uğurcan, son oynanan Rizespor maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla takımını maça ortak etmiş ve galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Uğurcan Çakır'ın bu performansı Avrupa'da da yakından takip ediliyordu ve iki dev kulüp genç kaleciyle menajerler aracılığı ile temasa geçti.
9 Ekim 2019 Çarşamba 14:37
Güncelleme: 09.10.2019 14:37
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İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Rüştü Reçber'in ardından bir başka Türk kaleci Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde forma giyme yolunda.
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Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışların yanı sıra yaptığı Beşiktaş maçında yaptığı asistle de gündeme gelmişti.
Başarılı kalecinin 2019 Haziran ayında 1,5 milyon euro olan piyasa değeri Ekim ayı itirabıyla 6 milyon euroya yükselmiş durumda.
A Milli Futbol Takımı kadrosunda da yer alan Uğurcan Çakır bir çok Avrupa kulübünün takibi altında bulunuyor.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Liverpool'un uzunca bir süredir takip ettiği Trabzonspor'un başarılı eldivenine Avrupa'nın 2 önemli kulübünden teklif geldiği ortaya çıktı.