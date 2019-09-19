Vurduğunuz gol olsun

Temsilcimiz, Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak. Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes, Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek. Fırtına, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi. Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 kez yenildi.

3. KEZ GRUPLARDA

Bordo-mavililer, tarihinde 3. kez Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.

82. SINAV BUGÜN

Fırtına, Getafe ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 82. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavili temsilcimiz, bugüne dek oynadığı 81 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 kez berabere kalan Karadeniz ekibi, 27 defa ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 108 gol gördü.

TEK DEĞİŞİKLİK

Karaman'ın, Getafe karşısında ligde son oynanan Gençlerbirliği maçı 11'ine göre tek değişiklik yapması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın, başkent ekibi ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Fernandes'in yerine ilk 11'de Hüseyin'e forma vereceği öğrenildi.

GALİBİYETİMİZ FAZLA

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında bugün Getafe ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 130. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 172 gol gördü.

ŞANSSIZLIK BİTMELİ

Getafe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İspanyol rakipleri karşısında kötü sonuçlara son vermek istiyor. İlk olarak 1990-91 sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir İspanya takımıyla karşı karşıya gelen bordomavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez kozlarını paylaştığı bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösteremedi. Getafe ile ilk kez eşleşen temsilcimiz; Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo, Villarreal, Athletic Bilbao ve Osasuna karşısında tura veda eden taraf oldu.

TARİHİ BİR GÜN

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas "Heyecanımız çok yüksek. Bizim için tarihi bir maç" dedi. Bordalas, "Avrupa Ligi düzeyinde mücadele etmek heyecan verici. Rakibimizde sakat futbolcuların bulunması önemli ama Trabzonspor iyi ve çok tecrübeli bir takım. Biz tecrübesiziz ama Trabzonspor gibi büyük takımlarla oynarak tecrübe kazanacağız. Onlara saygı duyuyoruz. Bizim için tarihi bir maç" diye konuştu.