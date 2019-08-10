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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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- maçının biletleri tükendi

Trabzonspor - Sparta Prag maçının biletleri tükendi

, 3. ön eleme maçı rövanşında sahasında 'ı konuk edecek. Deplasmandan 2-2'lik skorla dönen bordo-mavililerde zorlu mücadele öncesi tüm biletler tükendi.

'un 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi 'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.

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Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.

Medical Park Stadı'nda yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oynanacak olan Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 'nde yapılan antrenmanda futbolcular toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 10.08.2019
  2. Güncelleme: 10.08.2019 15:24
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