Trabzonspor - Sparta Prag maçının biletleri tükendi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı rövanşında sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Deplasmandan 2-2'lik skorla dönen bordo-mavililerde zorlu mücadele öncesi tüm biletler tükendi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 15 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edeceği rövanş maçının biletlerine taraftarların ilgisi yüksek oldu.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün 60 ile 650 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.
Medical Park Stadı'nda yapılacak müsabakayı, kombine kartlarla birlikte 38 bin taraftarın izleyeceği belirtildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oynanacak olan Sparta Prag maçı hazırlıkları devam ediyor.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 10.08.2019
- Güncelleme: 10.08.2019 15:24
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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