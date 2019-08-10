Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yusuf Yazıcı için yaptığı açıklamada "Yusuf Yazıcı çok önemli bir yetenek, Fransa'da kendini geliştirecek. İleride İtalya'da da oynayabilir. Birkaç yıl içinde, adı daha çok bilinen bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.