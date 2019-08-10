Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı Fransa'da şimdiden gündem olmaya başladı. Lille takımının en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran milli futbolcu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcu transferin 11'ine seçildi. İşte dünya yıldızlarının olduğu o ilk 11...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32 Güncelleme: 10.08.2019 09:44
Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.

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Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Yusuf bu ücretle hem Trabzonspor'un hem de Lille'nin en pahalı transferi oldu.

Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Fransa'ya gittiği günden bu yana yıldız futbolcu basının büyük ilgisi ile karşılaştı.

Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Yusuf için Fatih Terim de açıklamalarda bulundu.

Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yusuf Yazıcı için yaptığı açıklamada "Yusuf Yazıcı çok önemli bir yetenek, Fransa'da kendini geliştirecek. İleride İtalya'da da oynayabilir. Birkaç yıl içinde, adı daha çok bilinen bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

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