Fransa'da Yusuf Yazıcı rüzgarı! 11'e seçildi

Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı Fransa'da şimdiden gündem olmaya başladı. Lille takımının en pahalı transferi unvanını elinde bulunduran milli futbolcu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcu transferin 11'ine seçildi. İşte dünya yıldızlarının olduğu o ilk 11...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:32
Güncelleme: 10.08.2019 09:44
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Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.
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Yusuf bu ücretle hem Trabzonspor'un hem de Lille'nin en pahalı transferi oldu.
Fransa'ya gittiği günden bu yana yıldız futbolcu basının büyük ilgisi ile karşılaştı.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Yusuf için Fatih Terim de açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yusuf Yazıcı için yaptığı açıklamada "Yusuf Yazıcı çok önemli bir yetenek, Fransa'da kendini geliştirecek. İleride İtalya'da da oynayabilir. Birkaç yıl içinde, adı daha çok bilinen bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.